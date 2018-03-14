مفاعل نووي يعمل بـ "طاقة النجوم"!

يستعد علماء أمريكيون لبناء مفاعل نووي حديث، يعمل على الإندماج الحراري النووي كما يحدث عادة في نوى النجوم.

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وسينفذ المشروع، خلال السنوات الـ 15 المقبلة، علماء من جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع خبراء شركة " Commonwealth Fusion Systems ".

وأطلق على هذا المشروع التجريبي اسم " Sparc " (سبارك)، وجهّزت له حجرة حلقيّة مزودة بسبائك مغناطيسية خاصة تتحمل البلازما فوق الحرارية. وسيولد هذا المفاعل 100 ميغاواط من الطاقة الحرارية.

ويخطط العلماء، في حال نجاح هذا المشروع التجريبي، لإنشاء مفاعل أكبر، تبلغ طاقته التوليدية ضعفي طاقة المشروع التجريبي الأول.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو