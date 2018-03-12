نشر منظومات صاروخية "وهمية" في ضواحي موسكو
Ria.ru
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تسلم فوج الهندسة والتمويه الروسي المرابط في ضواحي موسكو نماذج مطاطية منفوخة من منظومات "إسكندر-إم" و"بوك" و"إس-300" وغيرها من الأسلحة والمعدات الحربية.
كما زود الفوج بشبكات تمويه خاصة بألوان مختلفة منها الأخضر والأبيض والأصفر، وأجهزة من شأنها تضليل وسائل الاستطلاع الراداري والتلفزيوني والبصري.
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن استخدام وسائل التمويه وأجهزة الإخفاء سيزيد قدرة المعدات الحربية وغيرها من المنظومات الحربية على البقاء.
وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن مبيعات المنتجات المعدة للنفخ في روسيا والعالم ارتفعت بشكل ملحوظ.
ويذكر أن فوج الهندسة والتمويه الـ 45 تم تشكيله في ضواحي موسكو، في يونيو 2017.
المصدر: زاشيشات روسيا
يفغيني دياكونوف
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