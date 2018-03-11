العثور على ألماس يحتوي على "جليد لا أرضي"

اكتشف فريق من الباحثين في جامعة نيفادا الأمريكية، ألماسا فريدا من نوعه يحتوي على جليد شديد الكثافة، يعرف باسم "جليد- VII".

وجاء في مقالة نشرت في مجلة "Science" أن هذا النوع البالغ الكثافة من الجليد يعتبر أن أصله جاء من خارج كوكب الأرض. وتتميز جزئياته خلافا للجليد العادي "الجليد I" بشكلها المكعب. ويمكن إنتاج مثل هذا النوع من الجليد على الأرض في ظروف المختبرات فقط.

وعثر العلماء على هذه الحجر الفريد بمحتوياته في المواد المستخرجة من عباءة الأرض (طبقة أرضية تحتية يبلغ سمكها نحو 4000 كيلومتر وتقع فوقها القشرة الأرضية التي نعيش عليها والتي يبلغ سمكها بين 30 و60 كيلومتر).

وتمكن علماء الألماس باستخدام الأشعة السينية من تحليل الألماسة وعثروا في داخلها على "جليد VII" في حالته الطبيعية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا النوع من الجليد في الظروف الطبيعية على الأرض.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا