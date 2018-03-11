شركة "روس آتوم" الروسية بصدد إنتاج أعضاء مزروعة طبية

تعتزم شركة "روس آتوم" الروسية البدء في إنتاج الأعضاء المزروعة الطبية بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

أعلن ذلك مدير عام فرع الشركة "التكنولوجيات الثلاثية الأبعاد" (أليكسي دوب) في حديث أدلى به الثلاثاء 6 فبراير لوكالة "تاس" الروسية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "روس آتوم" تعتزم استحداث فرع لها يتخصص في الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وقال (أليكسي دوب) إن "شركتنا تنوي إن تطلق بحلول عام 2020 الإنتاج التجريبي المتخصص في الطباعة الثلاثية الأبعاد للأعضاء المزروعة الطبية. ولهذا الغرض يتوجب علينا إعداد برمجيات روسية ستستخدم في الطابعة "الافتراضية" الثلاثية الأبعاد.

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وأشار (أليكسي دوب) إلى أن ظهور الفرع هو حصيلة منطقية للجهود التي كانت تبذل على مدى أعوام طويلة في سبيل تطبيق تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد في صناعة الأعضاء المزروعة. وأضاف قائلا إن تلك التكنولوجيا تفتح آفاقا لاختراع تصاميم جديدة مبدئيًا لا تقل فاعلية مقارنة بمثيلاتها، لكنها تقل حجمًا بنحو10 أضعاف.

وقال المدير العام إن شركته تسعى إلى أن تشغل حصة لا تقل عن 1.5% في السوق العالمية لتكنولوجيات الطباعة الثلاثية الأبعاد مع شرط ضمان الأرباح الصافية بمقدار 50 مليار روبل ( مليار دولار) بحلول عام 2025.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف