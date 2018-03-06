بالفيديو.."كلاشينكوف" تبدأ الإنتاج الصناعي لمسدس جديد

مصنع "إيجيفسك" الميكانيكي" التابع لشركة "كلاشينكوف" الروسية جاهز لإنتاج مسدس "ليبيديف" الحديث على دفعات مع شرط تحقيق البرنامج الاستثماري الواسع فيه.

جاء ذلك على لسان مدير المصنع ألكسندر غفوزديك، في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية.

وقال إن تصميم المسدس يمر بمرحلته الختامية حيث سيتم اختباره لتأكيد أهلية إنتاجه الصناعي، مضيفًا إن إنتاج المسدس على دفعات سيسمح للمصنع بتوسيع مجال تسويقه.

وقالت قناة "زفيزدا" إن الحكومة الروسية تنوي توظيف 5 مليار روبل (ما يعادل نحو 100 مليون دولار) لتحقيق البرنامج الاستثماري في مصنع "إيجيفسك" كي تنتهي عملية تحديثه في سبتمبر عام 2019.

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وكشف عن مختلف النماذج لمسدس" ليبيديف" أعوام 2015، 2016، 2017. ولم يشهد اختباره الذي أجري العام الماضي إلا تسجيل ملاحظات بسيطة.

وقد تم تصنيع المسدس بعيار 9*19 ملم. ويمكن إطلاق النيران منه باليدين اليسرى واليمنى على حد سواء. ويتوقع أن يستخدم المسدس في أجهزة الأمن والقوات الخاصة.

يذكر أن مسدس "ليبيديف بي أل-15 كا" هو نسخة صغيرة الحجم لمسدس "ليبيديف-15" كبير الحجم. وتختلف النسخة الصغيرة عن الأصلية بطول ماسورتها وارتفاعها ووزنها، مع العلم أن سعة المخزن في مسدس "ليبيديف بي أل-15 كا" بلغت 14 طلقة (سعة مخزن مسدس "ماكاروف" 8 طلقات)، ويبلغ عيار المسدس 9 ملم، وطول الطلقة 19 ملم.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف