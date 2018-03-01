أصل الدب الأبيض يعود إلى نوع من الدببة البنية القاطنة في أراضي إيرلندا

كان من المعتقد سابقًا أن موطن الدب الأبيض هو جزيرة "بارانوف وشيشاغوف" في ألاسكا.

فيما أعلن علماء الوراثة في كلية دبلن أنهم استطاعوا تأكيد فرضية علمية جديدة تفيد بأن أصل الدب الأبيض يعود إلى إيرلندا.

وقام البروفسور (دانييل برادلي) بالتعاون مع زملائه من جامعة أكسفورد بتحليل شظايا عظام لـ 17 دبًا بنيًا كانوا يقطنون أراضي إيرلندا المعاصرة منذ عشرات آلاف السنين، وذلك بعد أن عثروا عام 1997 على كميات كبيرة من عظام الدببة البنية في "كهف الدببة" الواقع في إقليم (لايتريم) في إيرلندا.

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وأظهر تحليل الحمض النووي للعظام أن سلف الدب الأبيض كان يعيش في إيرلندا، حيث بدأت منذ 50 ألف عام هجرته واختلاطه مع أنواع أخرى من الدببة.

وبعد انتهاء العصر الجليدي الأخير وانفصال جزيرة إيرلندا عن بريطانيا اختفى الدب الإيرلندي تماما منذ 3 آلاف عام، وذلك لعزلته عن الدببة الأخرى، وصيد الإنسان له. أما سلفه الشمالي فصار ينتشر في منطقة القطب الشمالي في قارتي أوراسيا وأمريكا الشمالية.

يذكر أن الفرضية العلمية السابقة كانت قد أكدت أن أصل الدب الأبيض يعود إلى جزيرة بارانوف وشيشاغوف الواقعة في أرخبيل ألاسكا.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف