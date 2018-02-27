هل هذا ختم النبي أشعياء حقا؟

اكتشف فريق من علماء الآثار الإسرائيليين ختما طينيا يبلغ عمره 2700 عام، يحمل اسم النبي أشعياء.

وقال الدكتور إيلات مازار من الجامعة العبرية في القدس: "لقد وجدنا الحجر الذي يرجح أن يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وعليه علامة ختم قد يكون النبي أشعياء هو من وضعها بنفسه، على بعد 10 أقدام من الموقع الذي اكتشفنا فيه في وقت سابق ختما للملك حزقيا".

Archaeologist Eilat Mazar reveals what may be a seal impression of the prophet Isaiah—unveiled in BAR for the first time ever—in honor of Hershel Shanks’s retirement as BAR Editor. https://t.co/zwZSFLdTJN — Biblical Archaeology (@BibArch) February 22, 2018

ووفقا للكتاب المقدس، فقد كان أشعياء مستشارا للملك حزقيا، وهو ما من شأنه جعل الختم الطيني الذي عثر عليه، أمرا منطقيا.

واكتشف الختم كجزء من حفريات أوفيل عند سفح الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى في القدس، وقد تم استخراجه دون عائق، لكن بسبب الأضرار التي لحقت بالنقش، فإنه من غير الممكن تحديد هوية صاحب الختم بالتدقيق.

Ouria Tadmor/© Eilat Mazar

المصدر: سي نت

فادية سنداسني