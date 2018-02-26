طائرات نقل روسية تتحول إلى قاذفات قنابل

شاركت أطقم طائرات النقل العسكري الروسية في تدريبات غير عادية حيث اضطرت إلى رمي القنابل وإطلاق القذائف من المدافع.

وجرت تلك التدريبات في ريف مدينة تفير الروسية. وأوكلت إلى طائرات النقل أثناء التدريبات مهمة إلقاء القنابل المضيئة التي من شأنها تنوير مواقع الإنزال الجوي. أما المدافع التي تم نصبها في مؤخرة الطائرة فاستخدمت لتدمير المشاة والمعدات الحربية للعدو الافتراضي.

يذكر أن "إل – 76 أم دي" تستخدم بالدرجة الأولى كطائرة نقل وإنزال جوي. وتضم أسلحتها مدفعين عيار 23 ملم وحمالتين لتعليق القنابل عيار 500 كيلوغراما. لكن تلك الأسلحة لا تستخدم في معظم الأحيان. وبعض النماذج الحديثة للطائرة تخلو من تلك الأسلحة.

إلا أنه تستخدم تلك الطائرات في بعض الأحيان لدعم المشاة. وعلى سبيل المثال فهناك طائرة النقل الأمريكية " AC-130U Spooky " التي لم تعد تستخدم كطائرة نقل بل صارت تستخدم كبطارية مدفعية بعد أن نصب فيها مدفع هوتزر عيار 130 ملم والمدفع الأوتوماتيكي عيار 40 ملم ومدفع " Bofors " المتعدد المواسير عيار 25 ملم.

وبوسع تلك المدفعية الجوية مسح أي هدف من على وجه الأرض لولا وسائل دفاع جوي معادية قادرة على تدمير تلك الطائرة غير القابلة للمناورة بسهولة.

المصدر:فيستي.رو

يفغيني دياكونوف