الدفاع الروسية تدرس استخدام غواصات ذاتية القيادة

قد تظهر في تشكيلة البحرية الروسية في المستقل القريب غواصات مسيّرة غير مأهولة. ولا يعتبر هذا أمرًا خياليا كما هو الحال في الماضي.

أعلن ذلك العضو في إدارة اللجنة العسكرية الصناعية الروسية (أوليغ ماريانوف) في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، فقال إن تطور أنظمة التوجه والملاحة يسمح بتصميم تلك الغواصات في المستقبل القريب.

وتحدث الخبير عن زيارته الأخيرة لإحدى الغواصات الروسية حيث أدهشه مستوى أتمتة تلك الأنظمة الذاتية القيادة.

وقال:" هناك بعض المشاكل المراد حلها قبل بالبدء في تصميم الغواصات المسيرة وبالدرجة الأولى مشكلة قيادة غواصة على عمق كبير جدا تحت الماء.

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وأشار مارتيانوف إلى أن الروبوتات الروسية المدنية ما تحت المائية لا تقل فاعلية عن مثيلاتها الأجنبية. أما الغواصات المدنية المخصصة للعمل على عمق كبير فصارت تتقدم عليها.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف