"قاذفة قنابل" صينية تقطع المسافة بين بكين ونيويورك في ساعتين فقط

عرض باحثون صينيون تصميما لطائرة قاذفة للقنابل تسافر بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت، ويمكنها أن تقطع المسافة بين بكين ونيويورك خلال ساعتين فقط.

وصمم الطائرة مجموعة من علماء الأكاديمية الصينية للعلوم في العاصمة بكين، وتتميز بقدرتها على التحليق بسرعة فائقة، تبلغ حوالي 6 آلاف كلم في الساعة، أو 5 أضعاف سرعة الصوت.

وقال أحد الخبراء، سيكون الجيش الصيني قادرا على نقل كل شيء على متن الطائرة، ابتداء من الزهور وحتى القنابل.

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وزُودت الطائرة المطورة بمجموعتين من الأجنحة، للحد من الاضطراب وقوة السحب. وتُظهر نماذج الكمبيوتر تصميم الطائرة، الذي يتيح إمكانية الوصول لسرعة تتراوح بين 5 و7 ماخ، وهذا يعني 5 أو 7 أضعاف سرعة الصوت.

ويمكن استخدام المركبات ذات السرعات الفائقة لتوجيه الصواريخ، بما في ذلك الأسلحة النووية، إلى أهدافها في جميع أنحاء العالم.

ومنذ عام 2013، أجرت الصين 7 رحلات تجريبية ناجحة، لطائرتها الشراعية DF-ZF.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا