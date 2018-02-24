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ابتكار غرسة (رقاقة) لتحفيز الدماغ

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار غرسة (رقاقة) لتحفيز الدماغ
Reuters Carlo Allegri
ابتكار غرسة لتحفيز الدماغ
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أظهرت نتائج الاختبارات الأولى لرقاقة تم ابتكارها من قبل علماء في الولايات المتحدة، نجاحها في تحفيز الدماغ وزيادة قدراته على تذكر المعلومات.

يأمل المبتكرون ان تستخدم هذه الغرسة في المستقبل لعلاج الخرف وإصابات الرأس الأخرى.

نشر الباحثون وعددهم 22 عالما يمثلون جامعات أمريكية متنوعة نتائج دراستهم في مجلة Nature Communicions وقد شارك في هذا الاختبار 15 شخصا يعانون من الصرع. تعمل الغرسة المبتكرة كمحفز كهربائي وترسل نبضات كهربائية إلى الدماغ عندما يكون بحاجة إلى مساعدة لتذكر شيء ما. وعندما يعمل الدماغ بصورة جيدة تكون الغرسة في حالة سكون. 

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يقول المبتكرون "لقد طبقنا عملية التحفيز الموضعي في الفص الصدغي (جزء القشرة الدماغية التي تستقبل وتعالج المعلومات الصوتية) من الدماغ وأظهرنا أن هذا التحفيز يساعد في سد الثغرات في عملية التذكر".

كما بينت نتائج الاختبار أن هذه الغرسة تزيد من قدرة التذكر المؤجل (word recall test) بنسبة 15 بالمئة وهذا عمليا يطابق حجم المعلومات المنسية خلال 2.5 سنة بسبب مرض الزهايمر.

ويختتم الباحثون "نتائجنا تسمح بالافتراض بأن هذه المنظومات يمكن أن تشكل الأساس في علاج اضطرابات الذاكرة".

المصدر:نوفوستي

كامل توما

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