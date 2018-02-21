سلاح روسي ذكي يدمر الدبابات من السماء

تمتلك روسيا سلاحًا ذكيا قادرا على تدمير أية دبابة حديثة في العالم.

والمقصود بالأمر هو قذائف تصوّب ذاتيا يتم إيصالها إلى الهدف بواسطة القنابل الجوية أو الصواريخ المطلقة من راجمات الصواريخ. وبمقدور تلك القذائف أن تدمر خلال فترة وجيزة من الزمن رتلا من الدبابات أو وحدة من المدرعات التي تم نشرها استعدادا لشن هجوم. من بين تلك المدرعات دبابات مثل "أبرمس" الأمريكية " أو "ليوبارد" الألمانية.

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ومن مميزات القذائف المذكورة تزويدها بالأجهزة العاملة بالأشعة ما تحت الحمراء التي تمسح كل ما تكتشفه على الأرض من معدات حربية. وبعد اكتشاف هدف ما تتجه نحوه القذائف الذكية المنفصلة عن الصواريخ أو القنابل الجوية النازلة بالمظلات بسرعة تزيد عن كيلومترين في الثانية.

وخلافًا للصواريخ المضادة للدبابات فإن تلك القذائف تهاجم المدرعات من الأعلى وليس من الأمام أو الجانبين كما هو الحال عند استخدام الصواريخ المضادة للدبابات أو قذائف المدفعية .

يذكر أن سقف دبابة "أبرمس" أو أية دبابة حديثة عبارة عن نقطة ضعف لها لأن خصوصيات السقف لا تسمح بتقوية دروعها. أما أنظمة الحماية النشيطة فلم تتمكن بعد من مواجهة القذائف الساقطة على الدبابة من الأعلى، الأمر الذي يؤدي إلى تدميرها الفوري بكل بساطة.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف