ما هي فائدة الذهب الأزرق؟

استخدم علماء جامعة موسكو الحكومية جزيئات الذهب النانوية وغيّروا لون الذهب من الأصفر الياقوتي إلى الأزرق.

وحوّل العلماء جزيئات الذهب إلى اللون الأزرق عبر تقنية جديدة، للكشف عن السيستئين (أحماض أمينية تدخل في تركيب العديد من الأدوية). وكان العلماء في السابق يستخدمون طريقة باهظة التكاليف للكشف عن السيستئين في تشكيلات المعادن، عن طريق إخضاع جزيئات الذهب للـ (الضيائية أواللمعان).

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وتتلخّص طريقة العلماء الروس المبتكرة في تحويل لون جزيئات الذهب إلى اللّون الأزرق، باستخدام خاصّية تغيّر الجسيمات النانوية للذهب عند اندماجها في تشكيلات كبيرة بوجود أيونات معادن أخرى ومركبات عضوية بما في ذلك السيستئين.

ويمكن رصد التغّيرات اللونية، التي تظهر على الذهب خلال (2 إلى 3 دقائق فقط) عبر جهاز طيفي خاص أو بالعين المجردة.

يذكر أن السيستئين هو حمض أميني يدخل في تركيب الكيروتين الموجود في الأظافر والشعر والريش، ويعمل على تحييد المواد السامة في الجسم. وهو أيضا من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الأشعة السينية. ويتم استخدام السيستئين في الأدوية والمكملات الغذائية. وارتفاع نسبة السيستئين في الدم تشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو