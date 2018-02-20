حل لغز المحرك الذي يخرق قوانين الفيزياء

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في وقت سابق، عن المحرك EmDrive " " الذي لا يستخدم أي وقود، ووزنه قليل، ما يعوض القدرة المتدنية التي ينتجها.

أعلن العالم الصيني تشين بو، من معهد الميكانيكا التابع لأكاديمية العلوم الصينية عن تفسيره لعدم خرق مبدأ عمل هذا المحرك لقوانين الفيزياء، ما بات موضع جدال ونقاش في الأوساط العلمية.

أشار العالم إلى التوضيح الذي أورده مصمم المحرك روجر شوير، فيما يتعلق بحساب قوة السحب التي ينتجها المحرك، والتي تستخدم قوتين رأسيتين، بينما يتم تجاهل القوى الأفقية المؤثرة.

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وحسب رأي العالم الصيني، فإن هذا يسمح بتجاهل التضاد المرتبط بخرق هذا المحرك لقانون حفظ الزخم، كما يظهر للعيان. لكن شوير لم يأخذ بالاعتبار القوى الأفقية، الأمر الذي يؤدي رياضيا إلى تكامل سطحي مع متجه كثافة تيار الطاقة في المجال الكهرومغناطيسي، وفيزيائيا إلى ضغط إشعاعي على الجدران الجانبية لتجويف EmDrive.

ويضيف تشين بو أنه بالنظر للتماثل المحوري للقوى الأفقية والرأسية غير المأخوذة بالاعتبار، فإن إحداها تعوّض الأخرى، بيد أنه من الممكن أن يحدث خلل في التوازن خلال فترة زمنية قصيرة جدا – عشرة نانوثانية.

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ويتكون هذا المحرك نظريا من مغنيترون "Magnetron "، لتوليد الموجات الدقيقة، وجهاز رنان Resonator يعمل على جمع طاقة ذبذبات تلك الموجات. أمّا الشكل الخارجي للمحرك فإنه يشبه الدلو، وقد اقترح شوير تصميم هذا الهيكل عام 1999 ، حيث أنه يسمح حسب قوله بتحويل الإشعاع إلى قوة سحب.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما