روسيا تطور مروحيات أسرع من الصوت!

أكد أندريه بوجينسكي المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" أن الخبراء الروس يعملون في الوقت الراهن على تطوير مروحيات قتالية عالية السرعة.

وفي حديث لموقع إنترفاكس قال بوجينسكي: "قبل نهاية نوفمبر المقبل، سنكشف عن نموذجين جديدين من مروحيات كا-92 التي يعمل الخبراء على تطويرها لتخدم الجيش الروسي. تلك المروحيات ستغير مفاهيم الطيران المروحي، وستكون قادرة على قطع مسافات تصل إلى 1400 كلم دون التزود بالوقود".

وتشير المعلومات الشحيحة التي ترشح عن مشروع هذه المروحيات حتى الآن، بأن "النموذج الأول من كا-92 سيتم بتقنيات SLES من مواد خفيفة وشديدة المتانة، الأمر الذي سيجعلها قادرة على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت.

أما النموذج الثاني من هذه المروحيات، فسيتم تخصيصها لنقل الجنود، وستصل سرعتها إلى 520 كلم في الساعة وقادرة على التحليق لمسافة 900 كلم دون التزود بالوقود.

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المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر