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علماء: ظاهرة البرق ستصبح أكثر ندرة

العلوم والتكنولوجيا

علماء: ظاهرة البرق ستصبح أكثر ندرة
visualrian.ru
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أكدت مجموعة من علماء المناخ الاسكتلنديين أن ظاهرة البرق الطبيعية ستصبح أقل خلال القرن الحالي.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد أبحاث قاموا خلالها في السنوات الماضية بمتابعة معدلات الرطوبة في مختلف بلدان العالم، وحركة الغيوم في غلاف الأرض وملاحظة ارتفاعاتها ونسب الغازات فيها ومعدلات نشوب ظاهرة البرق.

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وقال العلماء: "غالبا ما تنشأ ظاهرة البرق نتيجة احتكاك الغيوم ببعضها، وبالأخص تلك المرافقة لتيارات الهواء البارد مع غيوم أخرى يرافقها تيار هواء ساخن. ونتيجة لارتفاع معدلات حرارة الهواء بشكل عام بسبب الاحتباس الحراري، ستقل معدلات تفاوت الحرارة بين طبقات الجو، لذا من المتوقع أن يقل معها ظهور البرق بنسبة 15%".

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة البرق غالبا ما تتسبب بأضرار كبيرة بالنسبة للطبيعة، فالشرارات الكهربائية القوية الناجمة عنها تؤدي لنشوب حرائق في الغابات وحتى في المنازل أو الأماكن التي تضربها.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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