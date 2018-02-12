متى أصبح الكلب صديقا للإنسان؟

اكتشف علماء من جامعة لايدن الهولندية الفترة الزمنية التي شهدت تطور العلاقة بين الإنسان والكلب.

إقرأ المزيد

وأرجع العلماء تاريخ صداقة الإنسان بالكلاب إلى الفترة الأولى التي روّض فيها البشر هذه الحيوانات قبل حوالي 14 ألف سنة.

وأكدت هذه المعلومات دراسات أجراها العلماء على بقايا جثة جرو عثر عليها مدفونة مع الكرومانيون (إنسان العصر الحجري القديم الأوروبي "الإنسان الأول")، التي وجدوا فيها آثار عدوى فيروسية مزمنة.

ولو لم يعتن الإنسان القديم بهذا الجرو لكان مات بعد أسبوعين من إصابته بالفيروسات، إلا أن التحاليل أثبتت عناية الإنسان بالكلب الذي أصبح رفيقه منذ أكثر من 14 ألف عام.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو