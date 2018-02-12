الجيش الأمريكي يختبر مدرعة ذاتية القيادة بمدفع ذكي

يختبر الجيش الأمريكي مدرعة "هامفي" ذاتية القيادة، والتي تأمل الولايات المتحدة في أن تساعد الجنود المحاصرين في الحالات الخطيرة في ساحات المعارك.

ويتم اختبار مدرعة "هامفي" ذاتية القيادة ضمن برنامج "وينغمان" (Wingman) الأمريكي، الذي دشنته وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير الروبوت القتالي، لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تحديد الأهداف وإطلاق النار بدقة.

Everyone could use a wingman. Ours just happens to be a self-driving Humvee with a machine gun.



Read more about the “Wingman” program from @PopMech: https://t.co/UfNWwoxyGipic.twitter.com/yRviV61OGM — U.S. Army (@USArmy) February 9, 2018

وتأتي المدرعة مزودة بمدفع آلي ذكي عيار 50 ملم، مثبت على الجزء العلوي، بالإضافة إلى نظام مستقل للتصويب الذاتي، والذي يتصل مع وحدة القيادة والتحكم المتمركزة في مكان قريب، وهي عبارة عن مدرعة مأهولة تضم ثلاثة جنود يقومون بمرافقة "هافمي" ذاتية القيادة.

وقال الجيش الأمريكي إن هذه المدرعة تعتبر أولى الخطوات نحو الروبوتات المسلحة، حيث يعمل على إدخال المزيد من التقنيات المستقلة في ساحات المعارك، على الرغم من أنه قد يصعب على الروبوتات التنقل في البيئات الموحلة والتلال والصحراء.

U.S. Army/Keith Briggs

وأشار الجيش إلى أنه لا ينبغي الشعور بالقلق بشأن الروبوتات المسلحة المستقلة، باعتبار أنه يستحيل السماح لها بالخوض في المعارك دون إشراف بشري، حيث ستستخدم المركبات غير المأهولة لمرافقة قوات الجيش الأمريكي في الحالات الخطيرة فقط.

وأشار توماس أودفار، مدير المشروع، إلى أن الأنظمة المستقلة لن تكون ذكية بما فيه الكفاية لتعمل بمفردها.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني