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علماء روسيا "يراقبون القلوب"!

العلوم والتكنولوجيا

علماء روسيا
imagebroker.com-© Sigrid Gombert
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طور علماء من جامعة ساراتوف الطبية جهازا صغيرا يسمح بمراقبة حالة القلب والأوعية الدموية دون اللجوء إلى إجراء فحوصات طبية.

ويؤكد العلماء الروس على الفائدة الكبيرة لهذا الجهاز الطبي الجديد الذي لم يصنع أحد مثله من قبل في الحد من تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

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ويتميز الجهاز المحمول بتقنياته المتقدمة في تحليل حالة أعضاء الجسم دون اللجوء إلى الفحوصات المخبرية التقليدية، كأخذ عينات من دم الإنسان وغيرها من الإجراءات التي تتطلب فترة كبيرة من الزمن نسبيا.

يذكر أن هذا الجهاز قد اجتاز جميع التجارب السريرية بنجاح، وسيتم تسجيله ضمن الاختراعات الطبية الجديدة وطرحه في الأسواق قريبا.

المصدر: تاس

خالد ظليطو

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