للمرة الأولى .. علماء يرصدون تشكل خلايا الدماغ

استطاع علماء الأحياء من سويسرا وبريطانيا رصد آلية تكوّن خلايا عصبية جديدة داخل الأدمغة.

ويأمل العلماء بإيجاد طريقة جديدة في المستقبل لاستخدام الخلايا الجذعية في معالجة أمراض الدماغ المختلفة، وعلى رأسها مرض ألزهايمر والخرف والرعاش، بعد أن تتبعوا حركة الخلايا الجذعية الفردية في مركز الذاكرة لدى الفئران لأول مرة في التاريخ.

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وقال العالم سيباستيان جيسبيرغر من جامعة زيورخ: " توصلنا إلى هذه النتائج بعد مراقبتنا لبعض خلايا الدماغ، ورأينا بأنها تتجدد باستمرار، ووجدنا أن مستعمرات كبيرة من الخلايا الجذعية في الحصين ومركز الذاكرة في الدماغ تشارك بنشاط في عملية تكوين الخلايا العصبية الجديدة".

وأشار العلماء إلى أن الكثير من الخبراء سيشككون في البداية بهذه النتائج، لأن عملية تحوّل الخلايا الجذعية إلى خلايا عصبية كاملة لم تلاحظ ولم توثّق من قبل.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو