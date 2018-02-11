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" Alphabet" تنتج درونات لإيصال البضائع

العلوم والتكنولوجيا

Reuters Reuters / Pawel Kopczynski
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أكدت مصادر مقربة من شركة "Alphabet" الأمريكية القابضة المالكة لغوغل عزم الشركة استحداث قسم خاص لإنتاج الدرونات المخصصة لإيصال البضائع.

ووفقا لصحيفة Recode فإن "مشروع إنجاز هذا النوع من الطائرات المسيرة قد خرج من مرحلة التجارب المخبرية لينتقل إلى الحيز العملي، وسيعلن عنه قريبا".

Reuters Reuters/Matthew Childs
صورة أرشيفية
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وتأتي تلك الأخبار في الوقت الذي تدور فيه أنباء عن انتقال أحد المدراء الكبار السابقين من شركة "Amazon" إلى "Alphabet" ليعمل مع فريق مشروع "Wing" المطور للدرونات ويدير الجانب التسويقي للمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشركات حول العالم بدأت في السنوات الأخيرة تتسابق على تطوير هذا النوع من الطائرات الموجهة، ومنذ مدة، استعرضت روسيا طائرة من هذا النوع قادرة على نقل حمولات كبيرة تصل إلى 250 كلغ.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر

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