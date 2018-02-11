" Alphabet" تنتج درونات لإيصال البضائع

أكدت مصادر مقربة من شركة "Alphabet" الأمريكية القابضة المالكة لغوغل عزم الشركة استحداث قسم خاص لإنتاج الدرونات المخصصة لإيصال البضائع.

ووفقا لصحيفة Recode فإن "مشروع إنجاز هذا النوع من الطائرات المسيرة قد خرج من مرحلة التجارب المخبرية لينتقل إلى الحيز العملي، وسيعلن عنه قريبا".

Reuters Reuters/Matthew Childs

إقرأ المزيد

وتأتي تلك الأخبار في الوقت الذي تدور فيه أنباء عن انتقال أحد المدراء الكبار السابقين من شركة "Amazon" إلى "Alphabet" ليعمل مع فريق مشروع "Wing" المطور للدرونات ويدير الجانب التسويقي للمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشركات حول العالم بدأت في السنوات الأخيرة تتسابق على تطوير هذا النوع من الطائرات الموجهة، ومنذ مدة، استعرضت روسيا طائرة من هذا النوع قادرة على نقل حمولات كبيرة تصل إلى 250 كلغ.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر