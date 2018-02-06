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كاميرا بدلا من السماعات الطبية!

العلوم والتكنولوجيا

كاميرا بدلا من السماعات الطبية!
Matt Jensen/USU
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يبدو أن السماعات الطبية أو حتى الساعات الخاصة بقياس نبضات القلب ستصبح من الماضي، حيث حصل باحثان من جامعة يوتا الأمريكية على براءة اختراع لابتكارهم كاميرا تقوم بهذه المهمة.

وتعمل كاميرا الباحثَين نيت روبين وجيك غونتر عن طريق رصد التغيرات في كمية الضوء التي يمتصهما الجلد، وتسجلها بألوان: أحمر، أخضر، أزرق.

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وعلى سبيل المثال، يعطي اللون الأخضر معلومات تسمح بتقدير ضربات القلب، لأن هيموغلوبين الدم يمتص الضوء الأخضر. و"عندما يدفع القلب الدم إلى الشرايين القريبة من الجلد يتم امتصاص هذا اللون من الضوء بشكل أكبر. ما يعني أننا سنرى في الكاميرا صورا خضراء أقل" بحسب البروفيسور غونتر.

وتعالج منظومة الكاميرا المعلومات وتحسب معدل متوسط التغيرات في جزء محدد من الجلد مثل الوجه أو الرقبة أو اليدين.

ويعتقد المبتكران أن الطريقة الجديدة لقياس نبضات القلب سوف تساعد في إحداث ثورة في مجال الأجهزة الطبية ومعدات اللياقة البدنية.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما

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