اكتشاف صادم حول الرغبة في الموت!

غالبا ما يموت الأشخاص عندما يكونون وحدهم، وفي بعض الأحيان، توحي طريقة موتهم بأنهم يفضلون الاقتراب من نهاية حياتهم في عزلة تامة. فهل الموت وحيدا أمر سيئ حقا؟

وقامت الباحثة غلينيس كاسويل من قسم التمريض في جامعة نوتنغهام، بجمع عدد من الدراسات السابقة حول الموت في علم الاجتماع.

ووجدت أن هناك الكثير من المؤلفات البحثية، من عدة بلدان، مكرسة لمحاولة تحديد ما يجعل الموت أمرا جيدا. كما يوجد اختلافات عديدة بين البلدان، وكذلك الكثير من أوجه التشابه في هذا الشأن.

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وعند إجراء مقابلات مع المشاركين في البحوث، عادة ما يقول العاملون في القطاع الصحي، والممرضات على وجه الخصوص، إنه لا ينبغي أن يموت أحد بمفرده. وهناك أيضا العديد من المراجع الثقافية، التي تشير إلى أن الموت وحيدا أمر سيئ.

وبطبيعة الحال، قد يفضل الكثير من الناس وجود الأهل حولهم عند الاقتراب من ساعة النهاية. ولكن هناك أدلة تشير إلى أن البعض يفضلون البقاء وحدهم عند مجابهة الموت.

وتحدث الباحثون مع كبار السن الذين يعيشون وحدهم، لمعرفة وجهات نظرهم حول فكرة الموت دون وجود الأقارب، ووجدوا أن معظمهم يفضلون الموت وحيدين، كما فُتنوا بمعرفة حقيقة أن هذا الأمر لا يعد سيئا على الإطلاق بالنسبة لهم.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا