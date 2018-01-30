ألمانيا تطور أصغر روبوت في العالم

طور باحثون من معهد ماكس بلانك للأنظمة الذكية في ألمانيا روبوتا لا يتجاوز طوله ميلليمترا واحدا، يعمل ويتحرك على الأسطح الصلبة والسائلة.

إقرأ المزيد

وحقق الباحثون هذه الأبعاد الصغيرة للـروبوت المرن بصنعه من مادة مطاطية مملوءة بجسيمات مغناطيسية صغيرة، تجعله قابلا للتحرك في أوساط مختلفة، وتساعده على تغيير شكله ليلائم المكان الذي يحويه.

وتسمح هذه التكنولوجيا الجديدة بتوسيع وتحسين الخدمات الطبية في المستشفيات لصغر مقاسها، إذ ستساعد في تشخيص أمراض الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو