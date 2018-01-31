اكتشاف يؤسس للوقاية من الحساسية قبل الإصابة بها

ينصح العلماء بمكافحة أمراض الحساسية المختلفة وأعراضها السلبية قبل ظهورها، عن طريق تجنب المواد التي قد تسبب تهيج جهاز الجسم المناعي.

وأعلن علماء من جامعة آرهوس الدانماركية أنهم وجدوا وسيلة فعالة وقائية لمحاربة الحساسية قبل الإصابة بها، عن طريق خفض نشاط الغلوبولين المناعي " IgE " الذي يتسبب بأشكال حادة من الحساسية في الجسم البشري.

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وعزل الخبراء هذه الأجسام المضادة باستخدام نوعين من المستقبلات المناعية " CD23 " و" FceRI "، ما أدى لتحييد رد الفعل التحسسي في 90% من الحالات المعرضة لنوبات تحسس حادة.

ويذكر العلماء أن دورة الدراسات على الأجسام المضادة " 026 sdab" لم تكتمل بعد، لكنهم يأملون بالتوصل إلى مادة تنقذ الإنسان من أعراض الحساسية، بعد أن أثبتت التجارب المخبرية أن استخدام " 026 sdab"، لمدة 15 دقيقة يحد من أعراض الحساسية بنسبة 30 إلى 40%، وقد يحيدها تماما إذا استخدم لفترات طويلة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو