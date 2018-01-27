عدسة "ذكية" ترصد الغلوكوز في الدموع!

ابتكر خبراء من معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا (UNIST) في كوريا الجنوبية عدسات لاصقة "ذكية"، ستسمح لمرضى السكري بمراقبة مستويات الغلوكوز الخاصة بهم في "طرفة عين".

وأشار الخبراء إلى أن العدسات اللاصقة المرنة، تكشف مستويات السكر في الدموع وتقدم النتائج من خلال شاشة العدسة، وبذلك يمكنها تنبيه مرتديها في حال ارتفاع مستويات السكر عن طريق إيقاف ضوء "LED" الصغير المدمج في العدسة.

news.unist.ac.kr

news.unist.ac.kr

إقرأ المزيد

وتم دمج أجهزة استشعار الغلوكوز ذات البنية النانوية الشفافة مع دوائر نقل الطاقة اللاسلكية وبيكسل العرض للوصول إلى بيانات الاستشعار في الوقت الحقيقي.

وقال رئيس المشروع جيهون بارك، إن الأمر الأهم هو أن هذه التقنية "لا تتطلب أدوات باهظة الثمن أو المكونات الهشة المستخدمة حاليا في العديد من العدسات الذكية، والتي يمكن أن تؤثر على مجال رؤية المستخدم وقد تضر العين".

وأوضح الخبراء أن اختراعهم الذي تم اختباره على الأرانب، هو أول من يطبق نظام بيكسل في عدسة ناعمة ومرنة لعرض استشعار الغلوكوز. ويمكن استخدام هذه الطريقة يوما ما للكشف عن العلامات المبكرة لمرض السكري.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني