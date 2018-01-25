روسيا تختبر أسرع طوربيد في العالم

أعلن بوريس أوبنوسوف رئيس شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية عن خطة لتطوير أسرع طوربيد في العالم مع نهاية عام 2018.

وأعرب أوبنوسوف، في حديثه لوكالة "إنترفاكس" الروسية يوم الأربعاء 24 يناير، عن أمله في إنجاز اختبار طوربيد "شكفال" في الموعد المحدد، والذي ستبلغ سرعته تحت الماء 300 كيلومتر في الساعة.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" بصدد تصنيع مجمع تحت مائي فريد من نوعه، يزود بالطوربيد "باكيت-إي/ إن كا" المضاد للغواصات.

المصدر: إنترفاكس آ بي إن

يفغيني دياكونوف