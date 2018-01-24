اكتشاف بركان "أرض الشر"!

اكتشفت مجموعة من العلماء البريطانيين آثارا بركانية صخرية تشبه المناظر من عالم الخيال في فيلم "سيد الخواتم" الشهير.

واكتشف العلماء هذه التضاريس التي ظهرت في رسوم توضيحية، نشرت سابقا عن مشهد بركاني خفي عمره 35 مليون عام، في قاع المحيط قبالة ساحل جنوبي أستراليا.

وقد جرى تشبيه هذه التشكيلات المذهلة بأرض الشر التي ظهرت في ثلاثية ملك الخواتم الشهيرة.

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واستخدم العلماء من جامعة أديلايد وجامعة أبردين ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية في أستراليا بيانات الانعكاس السيزمي ثلاثي الأبعاد "3-D seismic reflection"، والتي جمعت كجزء من جهود التنقيب عن النفط لرسم خارطة للتضاريس المدفونة عميقا تحت الرواسب في قاع البحار.

ووجد الباحثون العديد من البراكين القديمة التي يصل ارتفاعها إلى 625 مترا، والتي نشأت بسبب انفجارات حدثت قبل 35 مليون سنة.

كما اكتشفت كمية كبيرة من الحمم القديمة التي يمتد طولها نحو 34 كلم وعرضها 15 كلم تحت الرواسب.

ويأمل الباحثون أن تحسن هذه الصور فهم كيفية تطور البراكين عند ثورانها تحت الماء.

وقال الدكتور نيك سكوفيلد، من جامعة أبردين للعلوم الجيولوجية، وهو أحد مؤلفي الدراسة: "تمكنا من رسم خريطة لتدفق الحمم القديمة بتفاصيل غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن دراسة الحمم البركانية البحرية تعد أكثر صعوبة مقارنة بنظائرها على سطح الأرض لصعوبة الوصول إليها.

وأشار سكوفيلد إلى أن التكنولوجيا المستخدمة تعطي فكرة فريدة عن المناظر الطبيعية التي ظلت خفية لملايين السنين، وتسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لبيانات الزلازل في دراسة البراكين الغارقة.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني