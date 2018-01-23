علماء روس يحلون لغز أحد أقدم أشكال الحياة على الأرض!

اكتشف علماء جامعة موسكو الحكومية التركيب الكيميائي للصفائح العضوية التي حفظت بصمتها في كائنات "Beltanelliformis‎" القديمة.

وتعد " Beltanelliformis " واحدة من أقدم أشكال الحياة التي عاشت على الأرض منذ 575-541 مليون سنة، في الفترة التي انتهت بالانفجار الكامبري (ظهور جيولوجي مفاجئ لمستحاثات أسلاف الحيوانات المألوفة ضمن السجل الأحفوري الأرضي).

إقرأ المزيد

ويعد " Beltanelliformis " كائنا بسيطا، شكّل كتلا جماعية، كوّنت خلال تطورها في الصخور مستعمرات عضوية دائرية يبلغ قطرها سنتيمترا واحدا، اعتقد العلماء بأنها آثار حيوانات بحرية متعددة الخلايا من فصيلة قناديل البحر أو البوليبات.

وفحص الباحثون عينات من " Beltanelliformis " التي أخذت من محيط قرية ليامتسا، التابعة لمقاطة أرخانغلسك الروسية، لتحديد المواد البيولوجية الموجدة فيها. واتضح أنها تحتوي على الهيدروكربونات التي توجد عادة في النباتات والطحالب والبكتيريا الزرقاء، وأطلق العلماء عليها تسمية البكتيريا الزرقاء الاستعمارية القاعية.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو