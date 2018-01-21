البنتاغون مدهوش لأداء الدرونات الروسية التي اعترضت درونات الإرهابيين

أثار عمل الدرونات الروسية التي أسهمت في إحباط هجوم شامل شنته درونات الإرهابيين على قاعدتي "حميمم" الجوية و"طرطوس" البحرية الروسيتين دهشة الخبراء الأمريكيين.

وخلص الخبراء الأمريكيون بعد إعلان روسيا تفاصيل اعتراض درونات الإرهابيين واغتنام ستة منها بمعداتها وعبواتها الناسفة إلى أن منظومة الحرب الإلكترونية الروسية أكثر فاعلية من الطائرات والصواريخ المجنحة الأمريكية في مواجهة سرب من الطائرات دون طيار.

ويرى الخبراء أنه على البنتاغون استنادا إلى ذلك، تصميم منصة مثيلة لمنصة "أورلان - 10" المسيرة الروسية التي تحمل على متنها جهاز التشويش "ليب– 3"، علما أن المنصة المسيرة الروسية استطاعت اعتراض إشارة التحكم في سرب من الدرونات الإرهابية وإحباط هجومها.

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وقال ساميول بينيت الخبير في مركز التحليل العسكري البحري إن سعر المنصة المسيرة الروسية أقل بكثير من سعر صاروخ "AIM-120" المستخدم في طائرتي "أف – 22" و"أف – 15 أس" الأمريكيتين الذي يبلغ 1.8 مليون دولار.

يذكر أن العسكريين الروس تمكنوا مؤخرا باستخدام منظومة "بانتسير" المضادة للأهداف الجوية، ووسائل الحرب الإلكترونية من صد هجوم 13 درونا على القاعدتين الروسيتين في سوريا كانت محملة بالعبوات الناسفة والقنابل.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف