العثور على "مقبرة الأمراء" في سيبيريا

اكتشف عالم الآثار السويسري جينو كاسباري تل القيصر السكيثي في سيبيريا.

وأكد جينو كاسباري، من جامعة برن (سويسرا)، شكوكه التي عبر عنها أثناء عمليات الحفر خلال الصيف الماضي، في براري سيبيريا النائية.

وأفاد موقع المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم أن كاسباري أعلن قبل أيام عن اكتشاف تل القيصر الذي يمثل مقبرة لدفن الأمراء السكيثيين.

إقرأ المزيد

ويلاحظ أن المقبرة المعروفة باسم "تونوغ 1" بقيت محفوظة بسبب الظروف الجوية في المنطقة. ووفقا لمعطيات موقع "Archaeological Research in Asia" فإن هذا المقبرة تعود إلى القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد. ويقول العلماء من جامعة برن السويسرية أنها تعد أكبر المدافن السكيثية التي عثر عليها إلى يومنا هذا، حيث يبلغ قطرها حوالي 140 مترا.

ومن المعروف أن هذه المقابر عادة ما تحتوي على لقى ثمينة من الذهب والأسلحة والأواني وغيرها، ويأمل العملاء في أن يكون البرد الشديد في المنطقة قد حافظ على محتوياتها وفقا لما أورد الموقع.

ومن الجدير بالذكر أن السكيثيين هم من البدو الرحل الذين جاؤوا من بلاد فارس (إيران الحديثة)، وانتشروا في جميع أنحاء أوراسيا في حقبة ما قبل القرن التاسع قبل الميلاد.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن تمويل مشروع كاسباري للحفر يتم من قبل "Swiss National Science Foundation"، وتجري عمليات التنقيب بالاشتراك مع الأكاديمية الروسية للعلوم ومتحف الأرميتاج.

المصدر: إزفيستيا

ناصر قويدر