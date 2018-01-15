ماذا ينتظر الأرض بعد 25 سنة؟

كشف العلماء وخبراء المناخ عن مستقبل كوكبنا في حال استمر ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

واستنتج فريق علمي دولي من معهد بوتسدام في ألمانيا لدراسة التغيرات المناخية، أن الأنهار ستفيض ويرتفع مستوى المياه في البحار والمحيطات، يرافق ذلك زيادة معدل كمية الأمطار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما سيشكل خطرا حقيقيا يهدد ملايين البشر.

ويشير الباحثون في مقالهم المنشور في Science Advances إلى أنه "بغض النظر عن الانخفاض الكبير في انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الجو، ستستمر درجات الحرارة على الأرض بالارتفاع خلال الـ 20-30 سنة القادمة. وقد تسبب التغيرات المرتبطة بذلك في مجال توزيع سقوط الأمطار فيضانات في مختلف أنحاء العالم".

Globallookpress Patrick Pleul

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ووفق تقديرات خبراء المناخ، يشمل هذا الخطر المناطق الواقعة حول خط الاستواء: جزء كبير من الولايات المتحدة، أوروبا الوسطى، شمال –شرق وغرب إفريقيا، وكذلك الهند والصين وإندونيسيا.

لذلك، دعا الباحثون المجتمع الدولي إلى الاهتمام بمشكلة التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة. وبرروا اعتمادهم لمدة 25 سنة كفترة تحمل خطرا جديا، لعدم وجود أي إمكانية لوقف ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

يذكر أن رومان فيلفاند، مدير مركز الأرصاد الجوية في روسيا، كان قد أعلن أن عام 2017 كان الأكثر دفئا في تاريخ روسيا.

المصدر: إزفيستيا

كامل توما