هوكينغ: أتكفل بإرسال من ينكر الاحتباس الحراري إلى الزهرة!

أكد عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري سيسبب كوارث مدمرة على الأرض.

وفي واحد من فيديوهات "Stephen Hawking's Favourite Places" والتي يتحدث فيها العالم عن آرائه حول الكون ومستقبل الأرض والكواكب، قال هوكينغ إن "استمرار ارتفاع درجات حرارة الأرض سيجعل الحياة عليها لا تطاق" حيث افترض العالم أن "الأرض قد تكرر مصير كوكب الزهرة، وتتحول إلى كوكب خال من الحياة".

إقرأ المزيد

واستند هوكينغ في استنتاجاته إلى بيانات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والتي تشير إلى أن "الزهرة قبل نحو 4 مليارات سنة كان شبيها بكوكب الأرض، واحتوى سطحه على الكائنات والنباتات والعديد من الأحياء، لكن الغازات التي احتبست فيما بعد في محيطه رفعت من حرارة سطحه بمقدار 460 درجة مئوية، ما أدى إلى اختفاء كل تلك الأحياء".

وبالنظر لعمر الأرض الافتراضي، والذي يقدر بنحو 4.5 مليار عام، أكد العالم أنه "على الناس البدء بالتفكير في البحث عن وطن بديل وخصوصا مع تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري"، حيث نقل موقع "CNET" عن هوكينغ قوله: "إذا التقيتم شخصا ينكر مشاكل ارتفاع الحرارة على الأرض فيجب أن ترسلوه إلى الزهرة، وسأسدد شخصيا تكاليف الرحلة".

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر