الجيش الروسي يتزود بقاذف "البلقان" (فيديو)

تتسلم وحدات مشاة الجيش الروسي العام الجاري قاذف القنابل الجديد "آ غي إس – 40 بلقان" الذي سيحل مكان قاذف القنابل "آ غي إس-17 بلاميا".

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وقال ناطق باسم شركة "تيخماش" الروسية المصنعة لقاذف القنابل الجديد في حديث أدلى به بوكالة "إنترفاكس" الروسية إن تعديلات مهمة طرأت على تصميم سلاح المشاة الجديد. وعلى سبيل المثال، فقد تم تطوير جهاز التصويب وآلية التعمير وغيرها من مكونات القاذف.

يذكر أن مدى رمي السلاح ازداد حتى 2.5 كلم، ما يزيد عما هو عليه لدى سابقه "آ غي إس-17 بلاميا" ويتفوق على الأسلحة الأجنبية المشابهة.

جدير بالذكر أن قاذف القنابل عيار 40 ملم من طراز "البلقان" مخصص لتدمير الآليات الحربية المعادية مثل السيارات والمدرعات الخفيفة وقوات المشاة غير المحصنة.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف