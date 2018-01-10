"بطة روبوتية" .. أمل الأطفال المصابين بالسرطان

طور الباحثون بطة روبوتية اجتماعية قد تصبح قريبا لاعبا أساسيا في عالم الأطفال الذين يعانون من السرطان.

ويمكن أن يعيش الروبوت المبتكر جميع الحالات الإنسانية (السعادة والغضب والخوف أو المرض) مثل الأطفال تماما، ومساعدتهم على التعامل بشكل خلاق مع مرضهم، من خلال قوة اللعب.

وتخضع البطة الروبوت التي طورها خبير الروبوتات، آرون هورويتز، للاختبار، ومن المتوقع أن يتم توزيعها على نطاق واسع مع نهاية هذا العام.

وقال هورويتز إنه كان يعاني من نقص النمو البشري، واضطر لأخذ الحقن اليومية لمدة 5 سنوات. وأوضح أن هذه التجربة جعلته أكثر رغبة في مساعدة الأطفال المصابين بالأمراض، ما أدى إلى تأسيسه شركة Sproutel، مع شريك التقى به في جامعة نورث وسترن.

youtube/Aflac

وتقوم مرافق الرعاية الصحية من مستشفيات الأطفال إلى دور رعاية المسنين، بتجريب استخدام الروبوتات لأغراض الرعاية الاجتماعية والصحة العاطفية، لأكثر من عقد من الزمن.

ويختلف التطور التكنولوجي للروبوتات، ولكن لها أهداف مماثلة: تحسين حالة المرضى النفسيين، وتذكيرهم بالمهام المتصلة بالصحة أو تحديد الأهداف الصحية.

Aflac

وقال هورويتز إن أول روبوت اجتماعي أطلقته شركته كان Jerry (الدب)، وهو مرافق تفاعلي للأطفال المصابين بمرض السكري، حيث يقدم لهم الإنسولين ويراقب مستويات الغلوكوز في الدم.

وانطلاقا من هذه الفكرة، تحولت الشركة إلى الاهتمام بالأطفال المصابين بالسرطان، حيث تُشخص حالة 11 ألف طفل بالإصابة بالسرطان سنويا في الولايات المتحدة، وفقا للجمعية الأمريكية للسرطان.

youtube/Aflac

ويذكر أن شركة Aflac قامت بدفع تكاليف تطوير الروبوت، وقال جون سوليفان المتحدث باسم الشركة، إن غلاف البطة قابل للغسل، حيث يوجد الروبوت بداخلها، وسيتم تقديمها مجانا للأطفال الذين شُخصت حالتهم بالسرطان في الولايات المتحدة، ومن المتوقع عرض الروبوت في معرض CES بولاية لاس فيغاس.

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وقال سوليفان إن الشركة تعتزم الاستمرار في تغطية تكاليف البطة الروبوتية المطورة، على عكس الروبوت "جيري الدب" الذي يمكن شراؤه مباشرة عبر الإنترنت.

ويمكن للروبوت البطة إطلاق أصوات الغابات المطيرة والإيقاعات المساعدة على تهدئة الحالة، كما يحاكي عمليات الاسترخاء ويحتوي على أنبوب قابل لحقن العلاج الكيميائي.

ووجدت دراسة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قاموا بتطوير دمية تفاعلية روبوتية، أن الأطفال في المستشفى يتفاعلون جسديا ولفظيا مع الروبوت الدب، بشكل أكبر من تفاعلهم مع شخصية افتراضية على شاشة الأجهزة الذكية، أو لعبة تقليدية.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا