"سوبر بكتيريا" تقتل زيتون إيطاليا وتهدد نباتات العالم

يتوقع العلماء أن البكتيريا العدوانية يمكن أن تقتل ما يصل إلى 350 نوعا من النباتات في جميع أنحاء العالم.

ZUMAPRESS.com-Saverio De Giglio/Ropi

ويؤكد الباحثون البريطانيون أن بإمكان بكتيريا " Xylella fastidiosa " القضاء على معظم النباتات الأكثر شيوعا في مختلف البلاد.

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وتوصل العلماء لهذه الاستنتاجات بعد موت العديد من أنواع أشجار الزيتون في إيطاليا. ويخشى المزارعون هناك من خطر هذه البكتيريا التي بإمكانها تدمير النباتات الشعبية الأكثر انتشارا مثل الخزامى وإكليل الجبل والكرز وغيرها.

كما يصنف العلماء المحاصيل الزراعية الحيوية الأخرى مثل القمح والشعير ضمن النباتات المعرضة لخطر البكتيريا العدوانية.

ويؤكد الباحثون أن بكتيريا " Xylella fastidiosa "، تؤثر على النباتات بشكل غير متناظر، ففي وقت واحد تجد أن سيقان وأوراق النباتات قد أصيبت بـ"حروق" تؤدي لموتها خلال بضعة أيام.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو