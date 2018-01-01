تحديث حاملة الطائرات الروسية يستغرق 3 أعوام

صرح مصدر في قطاع الصناعات الحربية الروسية بأن توقيع اتفاقية إصلاح وتحديث حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" سيتم في الربع الأول من عام 2018.

وفي حديثه لوكالة "تاس" الروسية، أشار المصدر إلى أن العملية ستستغرق ما يقارب 3 أعوام، إلا أن العمل يجري الآن بهدف تقصير تلك الفترة.

وأضاف المصدر أن حاملة الطائرات ستقوم برحلات بحرية بعيدة بعد صيانتها، لكن ذلك سيتطلب إخضاعها لعملية الإصلاح العام.

وأوضح المصدر أنه كان من المخطط بدء صيانة حاملة الطائرات في سبتمبر الماضي، إلا أن مشاكل مالية حالت دون تحقيق ذلك.

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يذكر أن "الأميرال كوزنيتسوف" هي حاملة الطائرات الوحيدة في الجيش الروسي. وتبلغ إزاحتها 55 ألف طن، طولها 302 متر، عرضها 72 مترا، طاقمها 2000 فرد. وبمقدور السفينة أن تحمل الطائرات البحرية من طراز "ميغ-29" و"سو-33" والمروحيات البحرية من طراز "كا-27".

وعلاوة على ذلك فإن حاملة الطائرات مزودة بأسلحة خاصة بها. ومن بينها 12 منصة للصواريخ المضادة للسفن من طراز "غرانيت" التي تنصب تحت مدرج الطائرات.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف