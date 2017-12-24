ابتكار طابعة لإنتاج الأقراص الدوائية

أعلنت شركة Vitae Industries الأمريكية للمبتكرات عن اختراع طابعة صغيرة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الأقراص الدوائية.

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أفادت بذلك صحيفة "Digitaltreds" الإلكترونية الأمريكية، وأشارت إلى أن حجم الطابعة ثلاثية الأبعاد لا يزيد على حجم جهاز تحميص الخبز الكهربائي، أو إبريق شاي متوسط الحجم، مضيفة أن الطابعة مخصصة لإنتاج أدوية ذات مكونات مختلفة وفقا لوصفة الطبيب.

وتعهد المخترعون بأن تستغرق عملية طباعة الحبوب والمساحيق 10 دقائق فقط. وترى الشركة المصنعة للطابعة أن جهازها سيكون مفيدا لأولئك الذين يحتاجون إلى أدوية غير شائعة أو جرعات خاصة بهم.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف