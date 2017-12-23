أحذية "ليزر" تقضي على أهم أعراض مرض عصبي خطير

يعاني المصابون بمرض باركنسون من أعراض مؤلمة، ولكن توقفهم عن المشي بشكل طبيعي في منتصف الطريق يعد أحد أكثر الأعراض المزعجة والشائعة.

أما الآن، فقد طور العلماء أحذية مزودة بشعاع ليزر يسمح للمرضى بالتغلب على تلك المشكلة.

ويواجه مرضى الحالة العصبية باركنسون، مشكلة ثبات القدم على الأرض مع استمرار حركة الجزء العلوي من الجسم، ما يؤدي إلى فقدان التوازن والسقوط. وللتغلب على هذه المشكلة، طورت الأحذية لخداع أدمغة المرضى.

University of Twente/dailymail.co.uk

وفي حين أن مرضى باركنسون معرضون للتجمد في المكان أثناء المشي بشكل طبيعي، فإن لديهم قدرا من الوعي اللازم لتخطي العقبات. ولهذا الغرض، يقوم الحذاء برسم خطوط ليزر على الأرض أمام القدمين، بحيث يعالج دماغ المريض العقبات التي تظهر أمام كل منهما.

University of Twente

وقال الباحثون من جامعة توينتي: "عندما يحاول المرضى (تجاوز) الخطوط، يؤدي ذلك إلى تفعيل دائرة مختلفة في الدماغ والسماح لهم بالتغلب على المشكلة".

ويذكر أن أعراض "التجمد" تصبح أشد خلال مراحل المرض الأكثر تقدما، ويمكن أن تستمر من ثانية إلى دقائق، وعادة ما يسببها الإجهاد، عندما يواجه المريض بيئة غير مألوفة.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة علم الأعصاب، أن عدد حالات "التجميد" انخفضت بنسبة 46% باستخدام الأحذية المبتكرة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا