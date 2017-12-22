الروبوت في المحاكم لكشف الكذب!

"دربت" مجموعة من العلماء الذكاء الاصطناعي على كشف الكذب في جلسات المحاكم.

وقام خبراء البرمجيات من جامعة ماريلاند الأمريكية بتزويد روبوت جديد بمجموعة من الخوارزميات، تمكنه من الكشف عن حالات الغش التي يرتكبها البشر أثناء المحاكمات.

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وقد سمّى العلماء برنامج كشف الكذب الذي زودوا به الذكاء الاصطناعي " DARE "، ويستطيع الروبوت من خلاله رصد وتسجيل أدنى التغيّرات في تعابير الوجه والصوت وحركات الشخص أيضا، للكشف عن مدى صدق أو كذب الإنسان المستجوب في المحكمة.

وذكرت صحيفة " Daily Mail " أن الاختبارات الأولى لهذا البرنامج الجديد أثبتت نجاح الذكاء الاصطناعي في كشفه عن الكذب في 92% من الحالات التي أجريت عليها التجارب.

ويؤكد العلماء أن هذا الروبوت الجديد بإمكانه أخذ مكان جهاز كشف الكذب "Polygraph" في جلسات المحاكم، لصعوبة استخدام "Polygraph" في كثير من الأحيان.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو