اكتشاف أهم أسباب الصلع والشيب

يحافظ البعض على كثافة وغزارة شعرهم، ويعاني آخرون، وهم في متوسط العمر، من الصلع أو الشيب أو الاثنين معا.

وقد اكتشف العلماء خلال دراستهم لأمراض وراثية نادرة أن آلية فقدان الشعر والشيب واحدة. فقد اتضح أن بروتين "KROX20" هو أهم مكونات الخلايا المكونة للشعر، وأن اشتقاقات هذا البروتين تؤثر في صبغة الشعر.

وقد بينت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران المخبرية أن نقص هذه الصبغة أثر في لون شعرها. لذلك قرروا إجراء المزيد من التجارب لمعرفة مدى علاقة ذلك بشعر الإنسان.

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ومن المثير للانتباه أن البروتين "KROX20" يشارك بفعالية في الجهاز العصبي الطرفي، وأن نقصه يرتبط بضعف مواجهة الإجهاد الذي بدوره يعتبر أحد أسباب الشيب المبكر. ويشير رئيس الفريق إلى أن التشوهات في "KROX20" والخلايا الجذعية تلعب دورا هاما في عملية فقدان الشعر وظهور الشيب.

ومع أن الصلع والشيب تطور طبيعي عند التقدم بالعمر، إلا أن البعض ينزعج جدا من ذلك. ويقول الدكتور لو لي الذي يرأس فريق البحث إنه واثق من أن هذا الاكتشاف سوف يسمح ليس فقط بابتكار طرق فعالة لعلاج الصلع والشيب، بل وأيضا سيساعدنا في حل لغز أسباب الشيخوخة، لذلك "يجب أن نبدأ الاختبارات على البشر".

المصدر: وكالات

كامل توما