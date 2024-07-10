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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:17 GMT

    بعد 1500 عام .. العثور على "إله الحظ الماكر"

    اكتشف علماء الآثار كنزا غير متوقع في مدينة بلغارية، خلال عمليات التنقيب في قنوات صرف صحي رومانية قديمة، هذا الأسبوع.

    بعد 1500 عام .. العثور على "إله الحظ الماكر"
    Joel Carillet / Gettyimages.ru

    وعثر علماء الآثار على تمثال رخامي ضخم، يبلغ ارتفاعه مترين (6.8 أقدام)، ملقى على جانبه في قنوات الصرف الصحي أثناء أعمال التنقيب في موقع مدينة هيراكليا سينتيكا القديمة، جنوب غرب بلغاريا، التي تقع بالقرب من الحدود اليونانية.

    ويعود التمثال إلى الإله اليوناني هرمس، والذي قال العلماء إن رأسه كان محفوظا في حالة جيدة جدا.

    وقال علماء الآثار الذين يقودون عمليات التنقيب إنه بعد أن دمر زلزال المدينة المترامية الأطراف في نحو عام 388 م، تم وضع التمثال بعناية في القنوات وتغطيته بالتراب، مما يوضح حالته الجيدة، وهو ما جعله التمثال المثالي من العصور القديمة الذي تم العثور عليه في بلغاريا على الإطلاق.

    وقال ليودميل فاغالينسكي من المعهد الوطني للآثار في صوفيا، والذي قاد فريق علماء الآثار: "رأسه محفوظ. إنه في حالة جيدة جدا. هناك بعض الكسور في اليدين".

    وأضاف أن التمثال نسخة رومانية من أصل يوناني.

    وفي الواقع، يعد هرمس رسول الآلهة الإغريق، وقد عرف أيضا بأنه إله أشياء كثيرة، بما في ذلك التجارة والثروة والخصوبة وتربية الحيوانات، كما ذكرت الأساطير أنه ماكر ومحتال وسارق.

    وينقل هرمس أرواح الموتى إلى العالم السفلي، وكان يعتقد أنه يملك قوى سحرية على النوم والأحلام. ويقال إنه اخترع الأبجدية، وكان أيضا إله الحظ.

    وقال الفريق إن شعب هيراكليا سينتيكا (مدينة قديمة تقع في جنوب غرب بلغاريا الحالية) حاول على الأرجح الحفاظ على التمثال، حتى بعد اعتماد المسيحية كدين رسمي في الإمبراطورية الرومانية.

    وأوضح فاغالينسكي: "كان كل شيء وثني محظورا، وانضموا إلى الأيديولوجية الجديدة، لكن يبدو أنهم اعتنوا بآلهتهم القديمة".

    وكانت هيراكليا سينتيكا مدينة مترامية الأطراف أسسها الملك المقدوني القديم فيليب الثاني ملك مقدونيا، بين 356 قبل الميلاد و339 قبل الميلاد، في ما يعرف الآن بمنطقة بيرين مقدونيا البلغارية.

    وبعد الزلزال، تراجعت مدينة هيراكليا سينتيكا بسرعة وتم التخلي عنها نحو عام 500 م.

    المصدر: مترو

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