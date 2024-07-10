إقرأ المزيد روسيا.. ابتكار طرف اصطناعي للوجه والفكين



ويشير المبتكرون إلى أن النموذج الطبي الجديد يسمح باستبدال جزء الكعب من الطرف الاصطناعي وفقا لاحتياجات الشخص. وجميع مؤشراته الميكانيكية مطابقة تماما للأطراف الاصطناعية القياسية المستوردة، ولكنه عام، حيث لا يتطلب سوى عنصرين إضافيين قابلين للتبديل وفقا لمستوى النشاط، بدلا من شراء عدة أجزاء باهظة الثمن.

ويقول البروفيسور سيرغي سابوجنيكوف: "عندما يمشي الشخص بسرعة، تكون خطواته أوسع، وفي هذه الحالة تزداد قوة التأثير على القدم ويشعر بها المريض على الفور على الأطراف الاصطناعية".

ووفقا له، عندما يشتد الألم، من الضروري تخفيف قوة الضربة وتخفيف الصدمة مع مرور الوقت. ولكي لا يشعر الشخص بالألم من الطرف الاصطناعي عند المشي بسرعة، يجب زيادة صلابة القدم في الطرف الاصطناعي تدريجيا. ومن أجل ذلك عليه استبدال الكعب بآخر والاستمرار في المشي السريع. وعند العودة، يمكنه استبداله بالكعب "المنزلي" ليصبح مريحا أثناء الحركة داخل المنزل.

ويمكن صنع الوحدات القابلة للتبديل لتكون ملائمة لحاجة وخصوصية كل شخص.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"