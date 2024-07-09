أصبحت "كنزا ليلي" الفائزة الأولى بجوائز Fanvue World AI Creator، حيث تغلّب فريقها على 1500 مؤثرة أخرى صممها الكمبيوتر، للحصول على جائزة وقدرها 13000 دولار.

وقال الحكام لـ MailOnline إنهم أعجبوا بالتكنولوجيا المتقدمة وراء نجمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى "شخصيتها" المقنعة، وعدد متابعيها على "إنستغرام البالغ عددهم 190000.

وتسمح تقنية "كنزا" المتقدمة بالتحدث بسبع لغات مختلفة وحتى الرد على المعجبين في الوقت الفعلي.

وعند قبول الجائزة، قال مبتكر كنزا: "الفوز بملكة جمال الذكاء الاصطناعي يحفزني أكثر لمواصلة عملي في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وأصدر أيضا مقطع فيديو لخطاب الفوز، تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث تقول "كنزا": "أنا ممتنة للغاية لإتاحة هذه الفرصة لي لأشكر مبدعي الذكاء الاصطناعي وللدفاع بشغف عن التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي. كانت هذه الرحلة بمثابة شهادة على قوة الابتكار والتعاون ورفع المعايير لتشكيل مستقبلنا".

واختتمت بالقول "سأواصل مهمتي لتمكين النساء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النساء في المغرب والعالم العربي، وإسماع أصواتهن في صناعة التكنولوجيا".

وتم إطلاق جوائز Fanvue World AI Creator بهدف إنشاء أول مسابقة ملكة جمال لـ "صناعة المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي".

وجرى تقييم المظهر الواقعي والبراعة التكنولوجية، فضلا عن نفوذ المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفازت "لالينا" في المركز الثاني، حيث يزعم حسابها على "إنستغرام" أنها تقدم "مشاعر راقية" لمتابعيها البالغ عددهم 93000.

وجاءت البرتغالية "أوليفيا سي" في المركز الثالث، وهي شخصية مؤثرة في مجال السفر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وغالبا ما تعرض نماذجها التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في مواقع مختلفة حول العالم.

ويقول ويل مونانج، المؤسس المشارك لـ Fanvue: "تهانينا الكبيرة لكنزا، وجميع المشاركات. لقد كان الاهتمام العالمي بهذه الجائزة الأولى من Fanvue World AI Creator Awards مذهلا".

وقالت صوفيا نوفاليس، إحدى المحكمين وعضو الفريق الذي يقف خلف مؤثرة الذكاء الاصطناعي "أيتانا لوبيز"، إنها أعجبت بمدى اختلاف مظهر "كنزا" عن معايير الجمال النموذجية.

وفي حين أن فكرة مسابقة ملكة الذكاء الاصطناعي قد تبدو غريبة الآن، إلا أن القائمين على المسابقة يعتقدون أنها يمكن أن تنمو لتصبح صناعة ضخمة.

وتقدر Fanvue أن قيمة الصناعة يمكن أن تصل إلى مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية هذا العام، مع ظهور المبدعين في جميع أنحاء العالم.

المصدر: ديلي ميل