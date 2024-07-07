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وقد عرض العلماء لأول مرة في العالم أن الخشب الأحفوري يمكن أن يتحول إلى بلورات عند استبدال المادة العضوية بمعدن البيريت (معدن لونه ذهبي يطلق عليه بالذهب الكاذب وصيغته الكيميائية FeS2)، ويصبح الهيكل البلوري أكثر حدة، أي تكتسب البلورات في جميع أنحاء الحجم الاتجاه المطلوب.

ووفقا للباحثين، مستقبلا، سيكون من الممكن باستخدام قاعدة عضوية، زراعتها في اتجاهات محددة، ما سيسمح ببرمجة خصائص المادة مسبقا.

ويقول دميتري نيقولايف كبير الباحثين: "لقد أظهرنا أنه يمكن التحرك نحو إنشاء مواد جديدة على مصفوفة عضوية. ربما لا يزال هذا على بعد عقود من الزمن، لكن هذا المسار ليس مغلقا، بل إنه واعد".

وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة أجزاء من الأشجار الأحفورية عثروا عليها في مقلع رمل في مقاطعة أريول. ووفقا للباحث المشارك أليكسي باخنيتشيف، تعود هذه النباتات إلى العصور الجيولوجية الماضية، ويعثر عليها علماء الحفريات في محاجر مقاطعات موسكو وكالوغا وتولا وكذلك في مناطق القوقاز، حيث خلال حقبة الحياة الوسطى (Mesozoic)، امتد محيط قديم في المناطق القريبة من موسكو، تراجع بالكامل بحلول منتصف العصر الطباشيري. ولكن رواسب قاعه حافظت على الخشب، الذي كان سيتلف بسرعة في الهواء.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"