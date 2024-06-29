روسيا تطور سفينة صاروخية جديدة للجيش

أعلنت شركة "Ak Bars" الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير سفينة صاروخية جديدة من نوع "كاراكورت".

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، رينات ميستاخوف:"الخبراء الروس مستمرون في العمل على ترميم وتطوير سفينة Askold التي تعرضت لبعض الأضرار أثناء عمليات اختبارها في المصنع العام الماضي".

وأضاف:"تم الكشف عن الأضرار وتقييم حالة معدات السفينة، ولدينا كل ما يلزم لإصلاحها ومواصلة العمل على تطويرها".

و"Askold" هي السفينة الثانية من سفن "كاراكورت" التي تم بناؤها في مصنع بوتومي الروسي لبناء السفن في إطار المشروع 22800، وأنزلت إلى المياه في 21 سبتمبر 2021.

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وسفن "كاراكورت" هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 60 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية.

وتتسلح هذه السفن بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M ومنظومات Pantsir-M المعدّلة المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا