اكتشاف بقايا كائن "فضائي غريب" في أمريكا الشمالية

اكتشف فريق من العلماء حفريات مخلوق بحري "يبدو وكأنه كائن فضائي غريب" عاش قبل أكثر من 500 مليون سنة في كندا.

كان هذا المخلوق، المسمى lobopodian، من بين 10 آلاف حفرية عُثر عليها في Tulip Beds في حديقة يوهو الوطنية عام 1983، لكنه ظل مجهول الهوية.

وحتى الآن، حدد علماء متحف أونتاريو الملكي 50 نوعا جديدا منذ اكتشافهم مقبرة الكائنات البحرية.

Remains of alien-like creature with spines and flailing appendages are discovered in North American https://t.co/FlxoaVNbNlpic.twitter.com/95gKQ7g7e4 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 26, 2024

وبعد مرور نحو 4 عقود على اكتشاف الحفريات، أفاد فريق البحث أن lobopodian، المسمى أيضا entothyreos Synnaustrus، يبلغ طوله حوالي بوصتين ولديه 11 شكل من الزوائد.

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وأفادت الدراسة، التي نُشرت في مجلة علم الحفريات المنهجية، أن الزوائد الطويلة مغطاة بـ "أشواك قصيرة جدا"، بينما نمت زوائد تشبه الريش من الجزء الأمامي من جسده.

وتبين أن أجزاء مختلفة من جسم الكائن الغريب تتخصص في أداء وظائف مختلفة مماثلة لتلك الموجودة لدى مفصليات الأرجل (حيوان لافقاري، مثل الحشرة أو العنكبوت أو القشريات).

وقال العلماء إن الأطراف الخلفية لـlobopodian ربما كانت المسؤولة عن حمايته. ويمكن أن يكون قد تغذى على العوالق في الماء، بما في ذلك العوالق النباتية والحيوانية والبكتيريا.

وأوضحت الدراسة أن هذا المخلوق ربما تطور كجزء من الانفجار الكامبري الذي حدث خلال عصر الحياة القديمة منذ حوالي 530 مليون سنة، حيث شهدت تلك الحقبة زيادة كبيرة في المساحة الصالحة للحياة في قاع البحر، والتي استمرت ما بين 13 و25 عاما، ما سمح للحيوانات البحرية بالازدهار.

المصدر: ديلي ميل