توقع نشاط بركاني جديد في شبه جزيرة ريكيانيس

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة أوبسالا السويدية، أن تحليل علماء الجيولوجيا والزلازل لثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا، أظهر أن ثورانه سيتكرر خلال العقود المقبلة.



ويقول البروفيسور فالنتين ترول: "درسنا العمليات الجيوكيميائية المرتبطة بثوران البراكين الأخير في أيسلندا. وأظهرت مقارنة النتائج التي توصلنا إليها مع البيانات التاريخية، أن على أيسلندا أن تستعد لثوران مستمر للبراكين في شبه جزيرة ريكيانيس في السنوات أو حتى العقود المقبلة".

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وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من دراستهم ثوران بركان فاغرادالسفيال، الذي استيقظ في مارس 2021 بعد ما يقرب من ثمانمائة عام من السبات. وكان علماء الزلازل قد سجلوا قبل ثورانه عددا كبيرا من الهزات الأرضية الصغيرة.

وقرر علماء الجيولوجيا وعلماء الزلازل إجراء دراسة مفصلة للتغيرات الحاصلة في سطح البركان وبراكين ما يسمى بحزام ريكيانيس. وخلال ذلك ثار بركان سوندهنوكور، ما أجبر العلماء على تحليل تاريخ ثوران البراكين والحالة الراهنة لبؤر النشاط البركاني.

وأظهر تحليل النظائر الذي أجراه الباحثون لعينات الحمم البركانية من بركان فاغرادالسفيال وبركان سوندهنوكور أنها تتغذى من نفس خزان الصهارة، الذي يقع تحت شبه جزيرة ريكيانيس، على عمق حوالي9-12 كم، وكذلك تتغذى من تدفقات المادة المنصهرة من أعماق الوشاح.

ووفقا للباحثين، تشير هذه العوامل إلى أن ثوران البراكين في شبه جزيرة ريكيانيس سيستمر خلال السنوات أو العقود المقبلة. لذلك على السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.

المصدر: تاس