"بواسطة شبكة".. المسيّرات الروسية تصطاد نظيراتها الأوكرانية (فيديو)

تمكنت الطائرات المسيرة الروسية من مطاردة واستهداف الدرونات الأوكرانية باستخدام شبكة.

وأظهر مقطع فيديو نشره مشغلو المسيرات الروس مروحيتهم المسيرة رباعية المراوح تلقي بشبكة على درون أوكراني اقترب منها، مما أدى إلى تشابك مراوحه، وسقوطه على الأرض.

يُذكر أن مثل هذا النظام أطلق عليه تسمية "سيتكوميوت" (قاذف الشبكات).

تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام أظهر فاعليته في ساحة القتال، لذلك ينصح الخبراء بتشكيل أطقم منفصلة، تتخصص في مطاردة واستهداف درونات العدو بواسطة شبكات وغيرها من الوسائل المبتكرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا