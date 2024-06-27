أستراليا.. ابتكار عدسات للرؤية الليلية يمكن تركيبها على النظارات

وجد العلماء الأستراليون طريقة مبتكرة رخيصة لجعل النظارة العادية فعالة في الظلام، وذلك باستخدام عدسات للرؤية الليلية خفيفة الوزن.

يتطلع الباحثون في أستراليا إلى جعل الرؤية الليلية متاحة أكثر من خلال التخلص من ملحقات العدسات الضخمة والغالية. ويمكن الاستمرار في تطوير هذه التقنية، حسب العلماء، على شكل غشاء رؤية ليلية يزن أقل من غرام واحد، ويمكن وضعه فوق النظارات العادية ذات العدسات.

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يذكر أن تقنية الرؤية الليلية التقليدية تعتمد على آلية معقدة تتضمن تمرير الفوتونات عبر عدسة وتوجيهها إلى أنبوب إلكتروني مكثف للصورة، يتكون من مكونين رئيسيين. وبالدرجة الأولى هناك الكاثود الضوئي الذي يحول أولا الفوتونات إلى الإلكترونات التي يتم توجيهها بعد ذلك إلى لوحة قناة صغيرة (تتكون من ملايين الثقوب الصغيرة) لزيادة عدد الإلكترونات المتولدة. وتمر هذه الإلكترونات عبر شاشة فسفورية حيث يتم تحويلها مرة أخرى إلى فوتونات. وعند ملامستها للشاشة، فإنها تنبعث منها على شكل وهج أخضر، مما يضيء مشهد يمكن رؤيته من خلال جهاز الرؤية الليلية.

واستعان الباحثون الأستراليون بتقنية تجعل الفوتونات تمر عبر سطح رنين، حيث يتم مزجها مع شعاع المضخة. ويزيد السطح المصنوع من (نيوبات الليثيوم) من طاقة الفوتونات وُيدخلها إلى طيف الضوء المرئي. ولا يتطلب ذلك التبريد الموجود في أجهزة الرؤية الليلية الكلاسيكية.

تقوم التكنولوجيا أيضا بدمج الضوء المرئي مع الضوء غير المرئي (الأشعة تحت الحمراء) في صورة واحدة عندما تنظر من خلال العدسة، مما يشكل صورة أفضل لما يحدث في الظلام. وهكذا يمكن حتى القراءة في الظلام باستخدام تلك العدسات.

المصدر: new-science.ru